Manuels et fournitures scolaires : les libraires indignées par les pratiques de certaines écoles privées

L’Alliance des libraires du Maroc a exprimé sa grande indignation à l’égard de pratiques et comportements illégaux et amoraux de certains établissements scolaires du secteur privé, au niveau national.

Lesquels établissements vendent les manuels et les fournitures scolaires à leurs apprenants, au début de chaque rentrée scolaire, enfreignant ainsi toutes les circulaires à ce sujet et toutes les lois en vigueur.

Dans un communiqué, l’Alliance des libraires du Maroc a rappelé que la vente des manuels et autres fournitures scolaires (classeurs, cahiers, stylos, etc.) est du ressort des seules librairies. Le fait que des établissements privés accapare cette spécificité nuit énormément aux intérêts et aux affaires des libraires, a-t-on déploré.

La même source a appelé les parties prenantes, responsables du secteur, à intervenir d’urgence afin de mettre fin à ces pratiques mercantiles qui,-et c’est un secret de Polichinelle- se font de mèche et avec la complicité de certains importateurs de manuels étrangers.

L’Alliance des libraires du Maroc a également menacé d’avoir recours à toutes les mesures que permet la loi afin de mettre un terme à ces pratiques « odieuses » et illégales dont pâtissent directement les intérêts des libraires, sachant que ces derniers ont adressé de nombreuses correspondances, à ce sujet, à diverses instances gouvernementales concernées.

Larbi Alaoui