Vague de chaleur: les prix des légumes grimpent

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Les prix des légumes, toutes catégories confondues, continuent d’augmenter, ce qui a suscité la colère des Marocains.

Plusieurs consommateurs ont affirmé, dans des déclarations recueillies par Le Site info, que les prix de l’ensemble des légumes, sans exception, ont enregistré une forte hausse, au point que certains produits, comme les haricots verts, ont dépassé les 15 dirhams.

Un professionnel du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca a confirmé cette flambée des prix. Selon lui, le kilogramme de pommes de terre a atteint 6 dirhams, tout comme celui des tomates.

Dans une déclaration à Le Site info, le professionnel a également indiqué que les aubergines et les poivrons se vendent à 7 dirhams le kilo, tandis que le prix du concombre a atteint 8 dirhams.

Selon lui, cette hausse des prix est due à la vague de chaleur que connaît le Maroc durant cette période.

H.M