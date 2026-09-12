PJD: Al Azami minimise l’impact du départ de plusieurs dirigeants

Le secrétaire général adjoint du Parti de la justice et du développement (PJD), Idriss Al Azami Al Idrissi, a minimisé l’impact du départ de plusieurs figures dirigeantes sur le fonctionnement et l’action du parti, estimant que la continuité du PJD ne repose pas sur les personnes, mais sur ses institutions.

Intervenant sur la chaîne Medi1 TV, Al Azami a qualifié son parti de «parti qui se renouvelle», soulignant que sa force réside dans son dynamisme, malgré une représentation parlementaire limitée à 13 députés depuis les élections de 2021, organisées peu après le départ de plusieurs de ses dirigeants.

Bien que l’intervenant ait reconnu le rôle important joué par les «mécontents du parti» durant leur période d’appartenance au PJD, il a rejeté l’idée que leur départ ait eu un quelconque impact sur le parti. Il en veut pour preuve, selon lui, le renouvellement à hauteur de 70 % des candidats du PJD pour les prochaines élections législatives.

Plusieurs figures de premier plan du PJD avaient quitté le parti, principalement en raison de désaccords avec Abdelilah Benkirane concernant la gestion du gouvernement de Saad Dine El Otmani, ainsi qu’à la suite des résultats catastrophiques enregistrés par le parti lors des élections de 2021.

Mustapha Ramid a été le premier de ces dirigeants à mettre fin à son affiliation au Parti de la lampe. Il a ensuite été suivi par Aziz Rabbah, puis par Abdelaziz Ammara.