Législatives: l’USFP de Driss Lachgar présente ses 20 engagements à Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar, a affirmé, vendredi soir à Tanger, que le parti aborde les prochaines échéances législatives avec un programme électoral clair et précis, fondé sur des engagements qui visent à réaliser un développement inclusif et à consacrer la justice territoriale.

Lors d’un meeting organisé dans le cadre de la campagne pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, le dirigeant partisan a indiqué que l’USFP présente aux citoyens un programme comprenant 20 engagements fondamentaux couvrant les domaines institutionnel, politique, économique et social, soulignant que le parti mise sur la conscience du corps électoral afin de récompenser, selon lui, le sérieux et la responsabilité dans l’action politique.

Ces engagements, a-t-il ajouté, s’appuient sur un bilan conséquent et des acquis que le parti a défendus tout au long de la précédente législature, faisant observer que les questions essentielles intéressant les citoyens, notamment le renforcement de la protection sociale, l’augmentation des salaires, la réduction du taux de chômage et la réalisation de la souveraineté hydrique et énergétique, ont été au cœur des initiatives et des amendements législatifs présentés par le parti dans le cadre des lois de finances des dernières années.

Abordant le volet social du programme de son parti, le premier secrétaire a relevé que la vision de l’USFP place les questions de la jeunesse et des femmes, la réforme du système de retraite et la lutte contre la corruption au centre de ses priorités, considérant la femme comme une partenaire essentielle dans la construction du modèle de développement escompté. Il a, à cet égard, appelé à consolider la justice intergénérationnelle et l’égalité des chances entre l’ensemble des régions.

Ce meeting populaire a été également marqué par la présentation des grandes lignes du programme électoral ainsi que des candidats et candidates du parti dans les circonscriptions électorales locales et dans la circonscription régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en présence de cadres et de dirigeants locaux et provinciaux du parti.

Les participants ont, par ailleurs, insisté sur la poursuite de la mobilisation et de la communication avec les populations, afin de mettre en avant les alternatives économiques et sociales proposées par l’USFP.

À noter que les vingt engagements inscrits au programme du parti portent notamment sur la réalisation d’une souveraineté industrielle productive, la promotion de l’emploi décent, la répartition équitable des fruits de la croissance, la consécration d’une justice territoriale globale, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la consolidation d’un État social productif et la garantie d’un service public de santé digne.

Ces engagements portent également sur la mise à niveau des universités et l’encouragement des enseignants-chercheurs, l’orientation directe des aides vers les petits agriculteurs, la mise en place d’une administration numérique au service du citoyen, le renforcement de l’intégrité morale et la mise en corrélation de la responsabilité et la reddition des comptes, la pleine mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, l’autonomisation économique des femmes, ainsi que la garantie de la sécurité hydrique et énergétique comme conditions de stabilité.

Ils visent aussi à faire de chaque jeune un acteur économique productif à travers un parcours fondé sur l’orientation, la formation, l’insertion et le financement.