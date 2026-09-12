Maroc : la croissance attendue à 4,2% sur la période 2028-2029

Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance économique devrait s’établir à 4,2% en moyenne sur la période 2028-2029, selon rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2027.

Cette croissance serait soutenue par le dynamisme des activités non agricoles, dont la valeur ajoutée progresserait de 4,2% en moyenne par an, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Dans ce cadre, la valeur ajoutée du secteur secondaire augmenterait en moyenne de 4,3% par an, tandis que celle du secteur tertiaire enregistrerait une croissance annuelle moyenne de 4,1%.

La valeur ajoutée agricole s’accroitrait, quant à elle, de 4,3% en moyenne sur la même période, sous l’hypothèse d’une production céréalière stabilisée à 70 millions de quintaux par an et de la poursuite du développement des autres filières agricoles.

Ledit rapport fait également savoir que la préparation de la programmation budgétaire triennale (PBT) 2027-2029 s’inscrit dans un contexte national et international marqué par des défis économiques, sociaux et géostratégiques majeurs, face auxquels l’économie marocaine a fait preuve d’une résilience affirmée, portée par l’élan formateur engagé au cours de ces dernières années, et par la mise en œuvre soutenue de plusieurs chantiers structurants d’envergure.

Ainsi, les prévisions de croissance nationale sont estimées à 5,3%, au titre de l’année en cours, et devraient maintenir la même tendance pour atteindre 4,2% au titre de l’année 2029, soutenue principalement par la bonne performance du secteur agricole et le maintien d’un dynamisme remarquable des activités non agricoles.

Parallèlement, la maitrise de l’équilibre des finances publiques sur une trajectoire de réduction progressive du déficit budgétaire et du niveau d’endettement, s’inscrira au cœur de la programmation budgétaire en vue d’établir les marges budgétaires nécessaires au financement des différents chantiers, notamment en se fixant l’objectif de réduire le déficit budgétaire à 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2027, 2028 et 2029, et le ratio d’endettement à 63% du PIB en 2029.

Par ailleurs, les principales orientations pour la période 2027-2029 s’articulent autour de la maitrise des dépenses de personnel, de la rationalisation des dépenses de fonctionnement et de l’amélioration de l’efficacité des dépenses d’investissement.