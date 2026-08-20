Crise à Sebta et Mellilia : l’OMDH pointe du doigt les réseaux sociaux

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La large diffusion de comptes encourageant le passage vers les villes de Sebta et Mellilia et les informations erronées sur la possibilité de régularisation figurent parmi les principaux facteurs à l’origine des récents événements survenus dans les deux villes, a affirmé l’Organisation marocaine des Droits Humains (OMDH), notant que les autorités marocaines ont avorté plusieurs de ces tentatives.

Dans son rapport consacré aux récentes tentatives de passage vers Sebta et Mellilia, l’OMDH a indiqué que le nombre important de personnes ayant tenté le passage vers les deux villes s’explique par plusieurs facteurs, notamment la large diffusion, sur les réseaux sociaux, les sites d’information et les applications de messagerie instantanée, de vidéos documentant l’arrivée de nombreux migrants dans la ville de Sebta, et la multiplication de comptes encourageant ces tentatives.

Parmi les facteurs figure également, selon le rapport, la diffusion d’une information erronée faisant état de la possibilité, pour les personnes arrivant en Espagne par voie maritime, de régulariser leur situation juridique et de ne pas faire l’objet d’un retour immédiat, sur le fondement, selon ce qui a été relayé, d’une décision de la Cour suprême espagnole.

De même, le rapport évoque d’autres facteurs d’ordre économique, social, psychologique et culturel, outre les aspirations à « un avenir meilleur », nourries par l’effet d’attraction lié à la circulation de contenus dans l’espace numérique.

Et de poursuivre que l’ensemble de ces facteurs, complexes et étroitement imbriqués, alimente la migration irrégulière dans un contexte marqué par des politiques européennes restrictives qui limitent les possibilités de migration régulière et renforcent la sécurisation des frontières. À cela s’ajoutent les pressions exercées par l’Europe sur les pays de la rive sud de la Méditerranée et de l’Atlantique afin qu’ils assurent la surveillance et le contrôle de leurs frontières.

Le rapport souligne également le désengagement des États européens à l’égard de leurs obligations internationales en matière de gestion des défis liés à la migration, de respect des droits humains aux frontières, d’interdiction des expulsions collectives et des retours forcés de l’ensemble des migrants, et de développement et de la diversification des voies permettant une migration sûre, ordonnée et régulière en tenant compte des besoins spécifiques des migrants vivants dans des conditions vulnérables.

Après avoir fait état de plusieurs tentatives de passage vers Sebta au cours de cette année, le rapport relève que les autorités marocaines présentes sur les lieux ont avorté plusieurs tentatives de passage et procédé à l’éloignement de centaines de candidats à la migration des zones avoisinantes de la ville.

L’OMDH a estimé que la gestion de la crise liée au passage collectif vers Sebta et Mellilia devait être fondée sur les principes consacrés par le droit international des droits de l’Homme.

A cet égard, l’organisation a appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les pertes en vies humaines lors des opérations de passage ou des interventions sur le terrain, en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité dans le recours à la force et lors des interventions et à mettre en place, de toute urgence, des mécanismes efficaces permettant de répondre aux besoins de sauvetage, de secours et d’intervention humanitaire d’urgence, notamment par l’actualisation et la diversification des points d’intervention humanitaire à proximité des points de passage.

S’agissant de la protection des enfants et des mineurs non accompagnés, l’Organisation recommande de leur assurer une protection immédiate, de veiller à leur garantir, sans délai, le droit aux soins de santé ainsi qu’à un accompagnement psychologique et social.

Le rapport relève également qu’une partie de la crise actuelle, qui a alimenté les opérations de passage collectif, notamment parmi les mineurs et les jeunes, est directement liée à la manière dont les informations ont été diffusées, en particulier les informations trompeuses, ainsi qu’à certains contenus numériques qui ont nourri l’idée du passage.

A cet effet, l’OMDH appelle à organiser des campagnes de sensibilisation fondées sur des informations exactes et claires, à renforcer l’éducation au numérique auprès des jeunes, et à associer la société civile, les institutions du numérique et les médias nationaux aux efforts de sensibilisation et de prévention.

Le rapport a, en outre, réaffirmé que le renforcement de la coopération entre les parties marocaine et espagnole, ainsi que le traitement de l’ensemble des questions en suspens liées à la migration et des facteurs qui les alimentent, constitueront une voie essentielle pour atténuer les tentatives de passage illégal.

Et de conclure que la migration est un phénomène historique qui a accompagné l’humanité tout au long de son histoire. Elle ne saurait être endiguée par des approches sécuritaires restrictives ou par des mesures de représailles, mais par l’adoption d’approches faisant de la migration une composante des politiques de développement dans les relations entre le Nord et le Sud.