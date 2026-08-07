Météo Maroc: temps chaud ce samedi 8 août

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 08 août 2026 :

– Temps chaud sur l’intérieur du Gharb, le Saiss, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, l’intérieur du Souss, le Sud-est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques nord, le Souss et le rive Méditerranéennes.

– Averses orageuses avec risque de grêle sur le Moyen et le Haut Atlas et ses versants est.

– Ondées et orages sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, l’intérieur du Souss, l’Anti-Atlas et l’extrême sud provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, les côtes centre, le Sud de l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 27/33°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est et l’Est des provinces sud, de 13/18°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 22/27°C ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et le Gharb et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerrané, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord de Mohammedia, ainsi que peu agitée à agitée au Sud.