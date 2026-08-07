Sécurité à Tanger : les véhicules intelligents « Aman » et « Madar » déployés (VIDEO)

La préfecture de police de Tanger a commencé, jeudi, à déployer effectivement sur le terrain deux véhicules de patrouille intelligents baptisés « Aman » et « Madar ». Cette initiative vise à moderniser le dispositif sécuritaire, à améliorer la gestion de la circulation et à renforcer la lutte contre la criminalité dans la ville.

Dans une déclaration à le Site Info, Ibrahim Abou Ali, officier de police et vice-président de la base de commandement et de coordination relevant de la préfecture de police de Tanger, a expliqué que la mise en service de ces deux véhicules s’inscrit dans le cadre du renforcement et du développement du travail sécuritaire, aussi bien en matière de gestion de la circulation routière que de lutte contre la criminalité.

Le responsable a précisé que ces véhicules intelligents sont équipés de technologies modernes, notamment de systèmes de reconnaissance faciale automatisée et de lecture automatique des plaques d’immatriculation.

Selon la même source, cette expérimentation pilote a été lancée dans la ville de Rabat au cours du mois de juillet dernier, avant d’être étendue à Casablanca. Tanger vient ainsi rejoindre ce dispositif technologique, avec l’arrivée des deux véhicules et le début de leurs missions opérationnelles sur le terrain.