Météo Maroc : Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendus, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de vendredi à dimanche, les provinces de Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures variant entre 42 et 44°C, est attendu vendredi et samedi dans les provinces de Beni Mellal, Fquih Bensalah et Kelaa des Sraghna.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20-30mm) seront enregistrées, vendredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces de Khénifra, Boulemane, Figuig, Ifrane et Midelt.