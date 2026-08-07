Autoroutes du Maroc : 700.000 véhicules surveillés chaque jour en période estivale (VIDEO)

La salle de supervision centrale de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) constitue le principal centre de pilotage chargé d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic sur l’ensemble du réseau autoroutier national.

Dans une déclaration à « Site Info », Noureddine Aït Brahim, responsable de la gestion du trafic au sein de l’ADM, a indiqué que cette salle de supervision accompagne le flux exceptionnel de circulation enregistré durant la période estivale, qui atteint près de 700.000 véhicules par jour, contre environ 550.000 en temps normal.

Pour assurer ses missions quotidiennes, la salle s’appuie sur des technologies de nouvelle génération, notamment des caméras intelligentes et des panneaux de signalisation interactifs installés le long des autoroutes afin de détecter rapidement tout incident ou situation inhabituelle.

Le responsable a souligné que ces technologies permettent de réduire au minimum les délais d’intervention sur le terrain, grâce à un système de communication instantanée et directe reliant la salle de supervision aux éléments de la Gendarmerie Royale, aux équipes de la Protection civile ainsi qu’aux équipes de secours.