CAN Féminine: Jorge Vilda s’exprime avant Maroc-Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Jorge Vilda a affirmé, vendredi à Rabat, que « le staff technique a bien analysé et étudié dans le détail la sélection d’Afrique du Sud », qui sera opposée aux Lionnes de l’Atlas samedi en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc 2026).

Lors de la conférence de presse d’avant-match tenue au stade Moulay El Hassan, Vilda a indiqué que « chaque match présente des défis différents, et chaque équipe a ses points forts et ses points faibles », soulignant que le plan de jeu de l’équipe nationale découle essentiellement de sa philosophie de jeu et de sa volonté de s’imposer sur le terrain.

Il a, dans ce sens, ajouté que le staff technique connaît très bien les forces de l’équipe sud-africaine, notamment sa capacité à construire le jeu et la rapidité de sa ligne offensive, en plus de l’expérience de ses joueuses, mettant l’accent sur sa confiance dans le groupe national et sa détermination à atteindre les demi-finales afin d’assurer une qualification directe pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Concernant l’efficacité offensive, il a estimé que l’absence de buts lors du dernier match reste un fait conjoncturel, rappelant que l’équipe continue de se créer des occasions, invitant le public marocain à soutenir massivement les Lionnes de l’Atlas lors de ce rendez-vous décisif.

De son côté, la gardienne de but de l’équipe nationale, Khadija Er-Rmichi a affirmé que le groupe est pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombe, précisant que l’équipe nationale continue de progresser d’une édition à l’autre et que l’objectif demeure de livrer une prestation digne du rang atteint par le football féminin national.

Er-Rmichi a ajouté que les joueuses tiennent à maintenir leur concentration et à donner le meilleur d’elles-mêmes face à l’Afrique du Sud, compte tenu de l’importance du match et de la valeur de l’adversaire, notant que l’ensemble des composantes de l’équipe vise à représenter le Maroc de la meilleure manière possible.

Pour sa part, la sélectionneuse de l’Afrique du Sud, Desiree Ellis a souligné que son équipe mesure parfaitement l’ampleur du défi que représente l’affrontement avec la sélection marocaine, particulièrement en raison des facteurs du terrain et du public, relevant que ses joueuses devront faire preuve d’une concentration maximale sur la pelouse.

Le match opposant l’équipe nationale du Maroc à son homologue sud-africaine est prévu samedi au stade Moulay El Hassan à Rabat à partir de 21h00.

Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales décrocheront directement leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027, tandis que les équipes éliminées devront passer par les barrages intercontinentaux pour se qualifier.

S.L