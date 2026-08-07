Ports marocains: Hausse du trafic portuaire de 14,4% au S1-2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le volume global des trafics de commerce traités par les ports du Royaume du Maroc a atteint, à fin juin 2026, 148,6 millions de tonnes contre environ 130 millions de tonnes par rapport à la même période de l’année précédente, soit une hausse de 14,4%, indique le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Cette évolution est portée principalement par la hausse du trafic de transbordement qui a atteint un volume de 82,6 millions de tonnes, soit une croissance de 28,6% par rapport à fin Juin de l’année 2025, relève un communiqué du ministère.

Le trafic domestique, quant à lui, a enregistré un volume de 66 millions de tonnes en enregistrant une légère hausse de 0,6%, par rapport à fin Juin de l’année 2025.

La répartition du trafic a connu une prédominance de l’activité de transbordement, représentant ainsi une part de 55,6% du trafic global, suivi des importations avec 27,4%, des exportations avec 13,9%, du cabotage avec 2,6% et du soutage avec 0,6%.

Ainsi, au titre du 1er semestre de l’année 2026, les importations ont atteint un volume de 40,7 millions de tonnes (+3,6%), les exportations un volume de 20,6 millions de tonnes (-1,6%), le cabotage un volume de 3,9 millions de tonnes (-14,6%) et le soutage des hydrocarbures un volume de 868 mille tonnes (-4,1%), et ce au profit des navires transitant par le Détroit de Gibraltar.

S’agissant des principaux trafics stratégiques traités par les ports marocains, les 6 premiers mois de l’année 2026 ont connu une hausse au niveau des trafics des céréales (5,8 millions de tonnes/+13,8%) des hydrocarbures importés (7,1 millions de tonnes/+7,7%), des conteneurs (6,3 millions d’EVP/+1,7%) et des voitures neuves (357.634 unités/+12,9%) d’un côté, et la baisse du trafic des phosphates et produits liés (14,6 millions de tonnes/-11,2%), du charbon (5,2 millions de tonnes/-2,9%) et du transport international routier (301.191 unités/-3,2%) d’un autre côté.

Pour le trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 1,6 million de passagers à fin Juin de l’année 2026, soit une légère baisse de -0,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Quant à l’activité de croisière, elle a connu une hausse de 2,4% par rapport à fin Juin de l’année 2025, avec un nombre de 174.366 croisiéristes.

Concernant le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, à fin Juin de l’année 2026, il a connu une baisse de -6,3% pour s’établir à 367.184 tonnes, conclut le communiqué.