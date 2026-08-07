Elèves, enseignants… Le calendrier détaillé de la rentrée scolaire au Maroc

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Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a confirmé, ce vendredi, que la rentrée scolaire 2026-2027 aura lieu selon le calendrier initialement fixé par la décision ministérielle publiée le 3 juillet dernier.

La reprise se fera progressivement pour les personnels administratifs, les enseignants et les élèves. Les cours débuteront officiellement et obligatoirement dans l’ensemble des établissements le lundi 7 septembre 2026.

Le personnel administratif, les inspecteurs, les cadres chargés de l’encadrement, du contrôle et de l’évaluation ainsi que les administrateurs de l’Éducation nationale rejoindront leurs postes dès le mardi 1er septembre pour signer les procès-verbaux de rentrée. Les enseignants et les enseignants-chercheurs en éducation et en formation reprendront, quant à eux, le mercredi 2 septembre.

L’accueil des élèves sera réparti sur trois journées. Les enfants du préscolaire, les élèves des première et deuxième années du primaire, de la première année du collège et du tronc commun feront leur rentrée le jeudi 3 septembre.

Le vendredi 4 septembre, ce sera au tour des élèves des troisième et quatrième années du primaire, de la deuxième année du collège et de la première année du baccalauréat. Le dispositif s’achèvera le samedi 5 septembre avec les cinquième et sixième années du primaire, la troisième année du collège et la deuxième année du baccalauréat.

Le ministère invite les familles, les élèves et l’ensemble des personnels concernés à se préparer conformément à ce calendrier, tout en réaffirmant que la rentrée aura bien lieu aux dates prévues.

H.M.