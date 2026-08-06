Météo Maroc: temps chaud et risque de grêle ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 07 août 2026 :

– Temps chaud sur le Saiss, l’intérieur du Gharb, du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rehamna, le Sud-est, l’Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord, le Nord ouest des provinces sahariennes et la rive méditerranéenne.

– Averses et risque de grêle sur le Moyen et le Haut Atlas, ses versants est, l’intérieur du Souss et le Sud de l’Oriental.

– Ondées et orages sur le Sud-est et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes et les plaines centre, l’Oriental et les provinces sud, avec chasse poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 27/33°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est et l’Est des provinces sud, de 13/18°C sur l’Atlas, le Rif et près des côtes et de 22/27°C ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur la rive méditerranéenne, l’Oriental et les côtes sud, et en hausse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée au Nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud, devenant localement forte entre Capsim et Capghir.

S.L.