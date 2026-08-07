Salon du Cheval d’El Jadida : un programme riche de conférences scientifiques et culturelles

Dans le cadre de sa 17ᵉ édition, le Salon du Cheval d’El Jadida organise, le vendredi 16 octobre 2026, une série de conférences scientifiques et culturelles consacrées au cheval, réunissant chercheurs, experts, professionnels et passionnés autour de thématiques qui illustrent la richesse des savoirs liés au monde équin et les évolutions qui façonnent aujourd’hui la filière.

Le programme s’ouvrira par une première session scientifique mettant en lumière des approches innovantes dans le domaine de la santé et du bien-être du cheval. Les échanges porteront notamment sur la médiation équine et son développement au Maroc, ainsi que sur l’hydrothérapie et les nouvelles pratiques de rééducation, témoignant des avancées scientifiques au service de la médecine équine et de la relation entre le cheval et l’humain.

Une deuxième session, proposera un regard croisé sur la place du cheval dans l’histoire et le patrimoine du Royaume. Les conférences aborderont notamment le rôle du cheval au sein de la Mehalla chérifienne, son apport au bien-être physique et psychologique de l’Homme, ainsi que l’intérêt de préserver et de valoriser le patrimoine documentaire et terminologique lié au monde du cheval, véritable témoin de la richesse de la culture équestre marocaine.

La troisième session, organisée en partenariat avec l’Association Marocaine des Vétérinaires Équins, sera consacrée aux avancées de la médecine vétérinaire équine. Elle réunira plusieurs spécialistes autour de thématiques portant notamment sur la génétique, les techniques chirurgicales et les approches diagnostiques et thérapeutiques les plus récentes, contribuant ainsi au partage des connaissances et à l’amélioration des pratiques vétérinaires.

À travers ces conférences scientifiques et culturelles, le Salon du Cheval d’El Jadida réaffirme sa vocation de plateforme internationale de réflexion, de transmission des savoirs et d’échange d’expertises. En réunissant les différents acteurs du monde équin autour d’enjeux scientifiques, culturels et patrimoniaux, cette programmation illustre pleinement l’ambition du Salon de contribuer au développement durable de la filière et de promouvoir une vision moderne, innovante et responsable du cheval au service de l’humain.