Météo Maroc: les prévisions pour ce jeudi 6 août

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 06 août 2026 :

– Temps chaud sur les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur Rhamna, le Saiss, l’intérieur du Gharb et la vallée de Moulouya.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centres et par endroits, sur la rive méditerranéenne.

– Instabilité orageuse avec averses et risque de grêle sur l’Atlas et ses versants est et l’Oriental.

– Ondées et orage épars sur l’Anti-Atlas, le Souss et l’Est des provinces sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centres, le Sud de l’Oriental et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 28/33°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et l’Est des provinces sud, de 16/22°C sur l’Atlas, le Rif, les plaines nord et centres, les côtes sud et l’Ouest de la rive méditerranéenne et de 22/28°C ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur les plaines nord et centres, le Saiss, Oulmès et l’Est des province sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord de Casablanca et peu agitée à agitée au Sud.

S.L