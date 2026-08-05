« win by inwi » lance sa caravane estivale

Aller là où la jeunesse marocaine passe son été, et lui donner les moyens de composer et de vivre son expérience mobile à sa façon, c’est le pari de la caravane estivale de win by inwi. Prolongement terrain de la plateforme « 3ADI JIDAN », cette tournée transforme une promesse de liberté en expérience vécue, ville après ville. Le coup d’envoi de cette caravane a été donné le 23 juillet à El Jadida avant de poursuivre son itinéraire à Bouznika puis à Tanger.

Pensée comme un véritable espace de rencontres, d’expériences et de divertissement, la caravane estivale s’installera au cœur des destinations les plus prisées de l’été pour aller à la rencontre des jeunes Marocains. À travers cette tournée, la marque 100 % digitale de l’opérateur global inwi confirme sa volonté d’être toujours plus proche de sa communauté, en proposant des expériences immersives, interactives et résolument ancrées dans les usages des nouvelles générations.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la nouvelle campagne de communication « 3ADI JIDAN », qui célèbre une génération libre de choisir, de créer et de vivre à son propre rythme, avec une offre digitale simple, intuitive et sans contraintes.

Portée par une réinterprétation du titre emblématique « 3ADI JIDAN » du rappeur marocain Dada, elle s’appuie sur un univers musical et culturel en parfaite résonance avec les codes, les aspirations et l’énergie de la jeunesse marocaine.

Plus qu’une simple signature, « 3ADI JIDAN » est un véritable état d’esprit. Empruntée au langage du quotidien, cette expression fait directement écho à l’ADN de Win by inwi. Composer librement son forfait parmi plus de 100 combinaisons, le personnaliser selon ses besoins, le faire évoluer chaque mois, activer des fonctionnalités comme Start & Stop ou Boost, le tout sans engagement : chez Win by inwi, cette liberté de choix est tout simplement… 3ADI JIDAN.

La caravane estivale donne une traduction concrète à cette promesse. À chaque étape, un espace, ouvert à tous, proposera un atelier créatif de personnalisation, une borne interactive permettant d’explorer les possibilités de l’offre, un univers gaming, ainsi que de nombreuses animations et surprises tout au long de la journée. Une grande tombola viendra également rythmer chaque escale avec de nombreux cadeaux à gagner.

En allant à la rencontre des jeunes au cœur de leurs destinations estivales, la marque 100% digitale de inwi confirme sa volonté d’être toujours plus proche de sa communauté. Une occasion de partager son univers, de créer des moments de convivialité et de rappeler qu’avec Win by inwi, la liberté de choisir, de personnaliser et de vivre pleinement son expérience mobile est, plus que jamais… 3ADI JIDAN.