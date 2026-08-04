À Settat, Mohamed Chouki défend le bilan du gouvernement et met en avant la baisse du chômage

Mohamed Chouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé, lors d’une rencontre de communication organisée à Settat, que le gouvernement, malgré la conjoncture nationale et internationale difficile, avait choisi d’engager des réformes structurelles profondes plutôt que de se contenter de solutions conjoncturelles. Selon lui, cette approche a permis de lancer des chantiers stratégiques qui marqueront la trajectoire de développement du Royaume pour les années à venir.

Mohamed Chouki a expliqué que le gouvernement avait engagé des réformes majeures dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice et de l’investissement, ainsi qu’avec l’adoption de la loi organique relative au droit de grève. Il a souligné que ces chantiers constituaient le véritable socle de la mise en œuvre effective du projet de l’État social, considéré comme un choix stratégique visant à protéger les citoyens, à renforcer la justice sociale et à garantir l’égalité des chances.

Il a également relevé que ces réformes s’étaient accompagnées d’une importante dynamique économique, marquée par la croissance économique et la modernisation des secteurs productifs, renforçant ainsi la capacité de l’économie nationale à créer de la richesse et des emplois, tout en jetant les bases d’une économie plus compétitive et durable.

Le président du parti a insisté sur les efforts déployés par le gouvernement au cours des dernières années pour remédier aux déséquilibres accumulés. Il a affirmé que les résultats positifs qui commencent aujourd’hui à se manifester ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent d’une politique gouvernementale continue et de réformes profondes qui ont nécessité du temps avant de produire leurs effets.

Dans ce contexte, Mohamed Chouki s’est attardé sur la question de l’emploi, estimant que le gouvernement n’avait jamais nié l’existence du défi du chômage, mais y avait répondu par une feuille de route claire et intégrée, dont les résultats commencent progressivement à se faire sentir. Il a ajouté que les discours alarmistes et les contrevérités véhiculées à ce sujet ne résistaient pas aux chiffres officiels, précisant que les dernières données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) faisaient état d’une baisse du taux de chômage, passé de 10,8 % à 9,5 %. Une évolution qui, selon lui, témoigne de l’efficacité des politiques publiques et des mesures mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l’emploi.

Il a par ailleurs affirmé que le Rassemblement national des indépendants ne se contentait pas de saluer les acquis réalisés, mais entendait s’appuyer sur ces avancées à travers le programme « Dignité et opportunités pour tous », qui s’inscrit dans le prolongement du processus de réformes engagé au cours de l’actuel mandat gouvernemental. Ce programme repose notamment sur l’élargissement de la protection sociale, l’amélioration des services publics, la création de davantage d’emplois et le renforcement du pouvoir d’achat des citoyens.

Mohamed Chouki a enfin souligné que le principal objectif du parti resterait de faire en sorte que les fruits du développement et de la protection sociale bénéficient à toutes les catégories de la société, sans exception, afin que chaque citoyen puisse profiter de possibilités de vivre dans la dignité et de progresser socialement, dans un Maroc qui poursuit ses réformes avec confiance et place l’humain au cœur de ses politiques publiques.