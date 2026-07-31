Discours Royal : le RNI salue une vision tournée vers l’avenir

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué le discours adressé par le roi Mohammed VI au peuple marocain, ce mercredi, à l’occasion du 27e anniversaire de la Fête du Trône.

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, le parti a estimé que les avancées stratégiques réalisées par le Royaume au cours des dernières décennies étaient le fruit d’une vision royale à long terme, fondée sur la continuité des réformes et l’anticipation des transformations à venir.

Le RNI s’est également félicité des progrès accomplis par le Maroc en matière de sécurité, de stabilité et d’efficacité institutionnelle, dans un contexte régional et international marqué par de multiples crises. Selon le parti, ces acquis ont permis au Royaume de renforcer la confiance et le respect dont il bénéficie sur les scènes régionale et internationale.

Sur le plan économique, le parti a mis en avant les indicateurs positifs évoqués dans le discours royal, notamment la croissance, le maintien de la dynamique économique et le positionnement du Maroc comme pôle industriel, touristique et financier. Il a cité les avancées enregistrées dans l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et l’agroalimentaire, ainsi que les ambitions du Royaume dans les secteurs des batteries électriques et de l’hydrogène vert.

Le RNI a par ailleurs salué la volonté de faire de la souveraineté nationale et de l’autonomie stratégique des leviers de développement. Il a notamment évoqué le renforcement des industries alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que la mise en place d’une base industrielle et technologique dans les domaines de la défense et de la cybersécurité. Des orientations qui devraient, selon lui, favoriser l’investissement, l’emploi et la compétitivité de l’économie nationale.

Concernant le volet social, le parti a souligné l’importance de poursuivre la généralisation de la protection sociale et les programmes de développement humain. Il a aussi insisté sur la mise en œuvre effective d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, afin de réduire les disparités sociales et géographiques et de permettre à l’ensemble des citoyens de bénéficier des fruits de la croissance.

Le RNI a également mis en avant l’appel royal à mobiliser davantage les financements nationaux et à renforcer le rôle du secteur financier dans l’accompagnement des investissements. Il a notamment insisté sur la nécessité de faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et d’encourager l’innovation, l’industrialisation et les exportations.

Sur le plan diplomatique, le parti a salué le renforcement de la position du Maroc comme partenaire international fiable et crédible, grâce à une politique de diversification des partenariats fondée sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Le RNI a enfin réaffirmé son engagement à contribuer à la mise en œuvre de la vision royale depuis ses différentes positions de responsabilité. Il s’est dit mobilisé pour accompagner cette nouvelle étape du processus de développement, axée sur la consolidation des acquis et la poursuite des grands chantiers et réformes.

S.L.