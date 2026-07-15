Le RNI présente son programme 2026-2031 devant la CGEM

Le président du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mohamed Chouki, accompagné de plusieurs membres du bureau politique du parti, a été reçu, ce mercredi, par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), représentée par son président par intérim, Mehdi Tazi, et les membres de son bureau.

La délégation du RNI comprenait notamment Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que Mohamed Boussaïd et Yassine Akach.

Cette rencontre a permis d’échanger sur plusieurs dossiers économiques et d’investissement jugés prioritaires, tout en réaffirmant l’importance d’un dialogue renforcé entre le parti et les acteurs économiques afin de soutenir la compétitivité de l’économie nationale, d’encourager l’investissement et de poursuivre les réformes nécessaires à la promotion du développement et à la création d’emplois.

Les échanges ont également porté sur le programme du RNI pour la période 2026-2031, qui présente la vision du parti pour les prochaines années. Ce programme s’articule autour de trois engagements majeurs et de douze mesures concrètes, dévoilés progressivement lors de rencontres organisées dans trois régions du Royaume, avant la présentation officielle de son slogan, « Dignité et opportunités pour tous », à Casablanca.