Oman facilite l’entrée des Marocains avec une exemption de visa de 14 jours

Dans le cadre de sa stratégie visant à stimuler le tourisme et à faciliter les déplacements, le Sultanat d’Oman a annoncé que les citoyens marocains pourront désormais entrer sur son territoire et bénéficier d’un séjour touristique gratuit de 14 jours, sans avoir à s’acquitter de frais de visa. Cette mesure figure parmi les récentes modifications du règlement d’application de la loi sur le séjour des étrangers, publiées au Journal officiel.

Pour bénéficier de cette exemption, les ressortissants marocains doivent être titulaires d’un permis de résidence valide dans l’un des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dans une profession éligible, ou disposer d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’un des pays suivants : les États de l’espace Schengen, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie ou le Japon.

Les voyageurs devront également présenter des justificatifs de ressources financières suffisantes, une réservation d’hôtel confirmée, une assurance maladie, un billet de retour ainsi qu’un passeport valide pour une durée minimale de six mois. Cette facilité est limitée à un séjour de 14 jours, non renouvelable, et s’étend également au conjoint et aux enfants accompagnants.

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif élargi mis en place par le ministère omanais des Affaires étrangères, qui concerne plus de 100 nationalités. Le Maroc figure dans le deuxième groupe, composé de 24 pays soumis à des conditions spécifiques, tandis que les ressortissants de 78 autres pays bénéficient d’une exemption de visa immédiate à leur arrivée.