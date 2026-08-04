Vague de chaleur et temps chaud de mardi à jeudi dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de mardi à jeudi, les provinces d’Errachidia, Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures comprises entre 42 et 45°C, est prévu mardi dans les provinces de Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Settat, El Kelaa Des Sraghna et Marrakech.

Avec des températures oscillant entre 39 et 42°C, ce temps chaud est également attendu, durant la même période, dans les provinces de Agadir-Ida-Ou-Tanane, Essaouira et Inzegane-Ait Melloul.