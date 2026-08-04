Alpinisme: à 15 ans, le Marocain Youssef Tazi atteint le sommet du Kang Yatse II (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune alpiniste marocain Youssef Tazi, âgé de 15 ans, a atteint samedi dernier le sommet du Kang Yatse II, culminant à 6.250 mètres dans l’Himalaya indien, au terme d’une expédition de huit jours.

Réalisée sans apport d’oxygène supplémentaire, cette ascension fait de Youssef Tazi le plus jeune alpiniste marocain, africain et arabe à atteindre cette altitude, marquant ainsi une nouvelle étape dans son projet sportif « Road to Everest 2028 » (En route vers l’Everest 2028), a indiqué son équipe dans un communiqué.

La tentative de sommet, situé dans la vallée de Markha, au Ladakh, dans le nord de l’Inde, a débuté à 00H18 depuis le camp de base, situé à 5.070 mètres d’altitude. L’aller-retour a duré 12 heures et 21 minutes, pour un dénivelé positif de 1.180 mètres, a précisé la même source.

L’ascension s’est déroulée dans des conditions particulièrement éprouvantes, avec des températures descendant jusqu’à -10°C, un brouillard dense réduisant fortement la visibilité et de la neige recouvrant près des deux tiers de l’itinéraire, atteignant par endroits la hauteur des cuisses.

Ces conditions météorologiques difficiles ont contraint treize participants à interrompre leur tentative, tandis que seize alpinistes sont parvenus au sommet. L’équipe de Youssef a été la première à l’atteindre ce jour-là.

Cette ascension couronne plusieurs années d’engagement au cours desquelles Youssef Tazi a gravi plus de cinquante sommets au Maroc, ainsi que plusieurs montagnes à l’étranger, dont le mont Ararat en Turquie, le Kilimandjaro, point culminant de l’Afrique, et le mont Elbrouz, point culminant de l’Europe.

« Mon message à tous les enfants et à tous les jeunes est simple : croyez en vos rêves, travaillez pour les réaliser et ne renoncez jamais, quelles que soient les difficultés », a-t-il déclaré à cette occasion.

Parallèlement à son parcours sportif, Youssef Tazi est engagé en tant que Jeune défenseur des droits de l’enfant avec l’UNICEF au Maroc, encourageant les enfants et les jeunes à pratiquer une activité physique, à poursuivre leurs études, à adopter un mode de vie sain et à protéger l’environnement.

Son projet « Road to Everest 2028 » doit le conduire progressivement vers son objectif ultime, à savoir gravir l’Everest en 2028.

À 15 ans, le grimpeur Youssef Tazi est devenu le plus jeune Marocain, Africain et Arabe à atteindre le sommet du Kang Yatse 2 (6 250 m) dans l’Himalaya indien sans oxygène complémentaire, au terme d’une expédition de huit jours marquée par une ascension nocturne éprouvante de… pic.twitter.com/zh31FrfMC2 — SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) August 3, 2026