Hausse des carburants : les transporteurs haussent le ton contre le gouvernement

La Coordination des syndicats nationaux du secteur du transport routier de marchandises a exprimé sa vive inquiétude face à la hausse continue des prix des carburants dans les stations-service, qui ont désormais franchi le seuil des 14 dirhams le litre, une situation qu’elle juge « inacceptable ».

Dans un communiqué consulté par Site Info, la coordination a dénoncé ces augmentations successives et accusé le gouvernement de ne pas avoir respecté ses engagements, notamment celui de maintenir une aide financière tant que le prix du gazole resterait supérieur à 12 dirhams le litre.

Les syndicats ont également fustigé ce qu’ils qualifient de « politique de l’oreille sourde » adoptée par l’Exécutif face aux revendications légitimes des professionnels. Ils reprochent au gouvernement de ne pas avoir honoré sa promesse de poursuivre le versement des aides exceptionnelles et dénoncent le retard dans le paiement des quatre tranches d’aide dues au titre des mois de juin et juillet. Selon eux, cette situation pousse de nombreux transporteurs et travailleurs du secteur au bord de la faillite, certains ayant déjà quitté le pays ou envisageant de le faire.

La coordination critique par ailleurs le soutien qu’elle estime accordé par le gouvernement aux compagnies et distributeurs de carburants au détriment des professionnels et des citoyens. Elle réclame le déblocage immédiat et régulier des aides en attente, le plafonnement des prix des carburants, la mise en œuvre du dispositif de « gazole professionnel » ainsi que la remise en service de la raffinerie Samir afin de renforcer la sécurité énergétique du Royaume.

Enfin, les syndicats du transport routier de marchandises tiennent le gouvernement pour seul responsable de toute dégradation de la situation et annoncent qu’ils sont prêts à déclencher une grève nationale si les autorités continuent d’ignorer les revendications des professionnels du secteur.