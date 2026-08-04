Agadir : un important feu de forêt maîtrisé près de Taghazout (VIDEO)

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Un important incendie de forêt s’est déclaré lundi soir dans la zone située entre les communes d’Aourir et de Taghazout, au nord d’Agadir, mobilisant immédiatement les différents services compétents.

Selon les informations recueillies par Le Site info, les vents violents et la présence d’herbes sèches ont favorisé la propagation rapide des flammes.

Les autorités locales, la Gendarmerie royale, la Protection civile et les agents de l’Agence nationale des eaux et forêts ont été déployés en nombre sur les lieux. Leur intervention rapide a permis de circonscrire l’incendie et d’en limiter l’extension. La situation est désormais en grande partie maîtrisée, apprend-t-on.

Un habitant de la région a confié à Le Site info que les flammes s’étaient dangereusement rapprochées de plusieurs habitations. Les équipes mobilisées, épaulées par les riverains, sont toutefois parvenues à freiner leur progression et à protéger les personnes et les biens.

Malgré les difficultés liées au relief et aux fortes rafales, la situation évolue vers un retour au calme. Les opérations de refroidissement et de surveillance se poursuivent afin d’éviter toute reprise du feu.

H.M.