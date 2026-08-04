Nissan Égypte lance la commercialisation du Magnite assemblé localement

Nissan Égypte a officiellement lancé la commercialisation du tout premier Nissan Magnite assemblé localement, un mois seulement après le démarrage de sa production dans l’usine de Six-Octobre.

Avec un taux d’intégration locale supérieur à 55 %, ce nouveau SUV compact combine un design audacieux, des technologies de pointe et un excellent rapport qualité-prix, tout en rendant cette catégorie de véhicules plus accessible aux automobilistes égyptiens.

L’assemblage du Nissan Magnite en Égypte est le fruit d’un investissement de 45 millions de dollars réalisé par Nissan Motor Company. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de développement de l’industrie automobile et de la Vision 2030 de l’Égypte, qui ambitionnent de faire du pays un hub régional de production et d’exportation automobile.

Conçu pour répondre aux attentes des conducteurs égyptiens, le Nissan Magnite associe le savoir-faire japonais à des innovations pratiques afin d’offrir une expérience de conduite moderne, confortable et économique.

Un design affirmé

Le Nissan Magnite se distingue par une silhouette dynamique et un habitacle spacieux. À l’extérieur, il arbore une imposante calandre en nid d’abeille, des projecteurs bi-LED, des feux de jour en forme de « L », une garde au sol de 205 mm, des jantes alliage diamantées de 16 pouces ainsi que des barres de toit pouvant supporter jusqu’à 50 kg.

À l’intérieur, le SUV propose une ambiance haut de gamme grâce à une sellerie bicolore en similicuir, un éclairage d’ambiance personnalisable et un espace généreux pour les passagers. Plus de 19 litres de rangements intelligents sont répartis dans l’habitacle, dont une boîte à gants réfrigérée et des accoudoirs avant et arrière avec compartiments de rangement. La banquette arrière rabattable en 60/40 permet de faire passer le volume du coffre de 336 à 690 litres.

Des technologies de dernière génération

Le Magnite est équipé d’un écran tactile flottant de 8 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces.

Le confort est renforcé par une clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, intégrant des fonctionnalités inédites dans cette catégorie comme le verrouillage automatique à l’éloignement, le déverrouillage à l’approche et le démarrage à distance du moteur jusqu’à 60 mètres.

Les occupants bénéficient également de buses de climatisation arrière, d’un rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre et d’un ioniseur Plasma Cluster capable d’améliorer rapidement la qualité de l’air à bord en éliminant les polluants et les germes.

Une sécurité de haut niveau

Le Nissan Magnite a obtenu la note maximale de cinq étoiles au Global NCAP pour la protection des occupants adultes. Il est équipé de série de six airbags, d’une caméra panoramique intelligente Around View Monitor à 360°, de projecteurs automatiques à LED et d’un rappel du port de la ceinture de sécurité pour l’ensemble des places.

Le SUV dispose également de nombreux systèmes d’aide à la conduite, notamment le contrôle dynamique de trajectoire (VDC), l’assistance au démarrage en côte (HSA), l’ABS avec répartition électronique du freinage (EBD), l’assistance hydraulique au freinage (HBA) ainsi qu’un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).

Des performances efficaces

Sous le capot, le Magnite embarque un moteur essence 1,0 litre turbocompressé développant 100 chevaux et 152 Nm de couple, couplé à une transmission automatique X-TRONIC CVT. Cette motorisation garantit une conduite souple et réactive aussi bien en ville que sur route.

Avec une consommation moyenne de 17,3 km par litre et un réservoir de 36 litres, le SUV offre une excellente autonomie tout en limitant les coûts d’utilisation.

Un SUV pensé pour les automobilistes égyptiens

Disponible en quatre finitions à un prix compétitif, le Nissan Magnite a été conçu pour répondre aux besoins des conducteurs recherchant un véhicule pratique, économique et confortable. Son habitacle peut accueillir cinq adultes, tandis que son format compact facilite les déplacements en milieu urbain sans renoncer à la position de conduite surélevée caractéristique des SUV.

Mohamed AbdElSamad, directeur général de Nissan Égypte, a souligné que le lancement du Magnite assemblé localement représente une étape majeure dans la stratégie de développement de la marque dans le pays. La nouvelle ligne de production permettra d’augmenter la capacité annuelle de plus de 10 000 véhicules et de renforcer le rôle de l’Égypte en tant que plateforme régionale de production et d’exportation.

De son côté, Ramy Mohareb, directeur de la marque et de la communication de Nissan Afrique, a affirmé que le Magnite répond parfaitement aux attentes des conducteurs égyptiens grâce à son alliance entre ingénierie japonaise, technologies intelligentes et design affirmé.

À travers ce lancement, Nissan réaffirme son engagement à long terme envers l’Égypte. Le projet contribuera à développer la production locale de composants automobiles, à créer de nouveaux emplois et à promouvoir une industrie plus durable grâce au recours à l’énergie solaire et au recyclage de l’eau.

En combinant innovation, investissements industriels et coopération avec les autorités publiques, Nissan Égypte entend renforcer ses capacités de production, enrichir son offre sur le marché et consolider la position du pays comme acteur majeur de l’industrie automobile en Afrique et au Moyen-Orient.