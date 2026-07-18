Les prix des sardines reculent au Maroc

Les prix de la sardine ont enregistré une légère baisse ce samedi matin dans plusieurs marchés de Casablanca. Le kilogramme coûte désormais autour de 13 dirhams.

Interrogé par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que cette baisse est intervenue de manière soudaine, encourageant de nombreux consommateurs à se tourner davantage vers ce poisson très prisé des Marocains.

Selon la même source, les prix de la sardine pourraient continuer à reculer au cours des prochaines semaines, notamment grâce à une plus grande disponibilité du produit sur les marchés et à la fin de la période de repos biologique concernant les petits poissons pélagiques.

Le professionnel a également estimé que les conditions climatiques enregistrées récemment au Maroc ont contribué à la baisse des prix de la sardine et de l’anchois.

H.M.