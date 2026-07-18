Casablanca : il séquestre deux femmes et tente de provoquer un incendie

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La police de Sidi Bernoussi, à Casablanca, a interpellé vendredi un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de séquestration, d’agression sexuelle et de tentative d’incendie volontaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait attiré deux femmes à son domicile à Casablanca avant de les y retenir contre leur gré. L’une d’elles est parvenue à s’échapper par le toit, tandis que la seconde aurait été victime d’une agression sexuelle avec violence.

Alertés, les services de police sont intervenus sur les lieux. Le suspect aurait alors opposé une violente résistance aux agents, en leur lançant des objets depuis le toit de son domicile. Il aurait également tenté de provoquer un incendie à l’aide de bouteilles de gaz.

L’intervention des forces de l’ordre a permis de libérer la seconde femme retenue, de maîtriser le suspect et de l’arrêter. Des bouteilles de gaz ainsi que plusieurs objets et ustensiles métalliques qui auraient été utilisés lors des faits ont également été saisis.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

H.M.