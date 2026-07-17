Météo Maroc : temps chaud ce samedi 18 juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 juillet 2026.

– Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages légèrement instables par endroits sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les côtes méditerranéennes, le Sud-est, le Souss et l’intérieur des provinces sahariennes, de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.

– Température maximale peu variable en général.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.