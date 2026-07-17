Fouzi Lekjaa : « Le Maghreb de Fès est devenu un modèle à suivre » (VIDEO)

A la Une

Sacré champion en début de mois devant son public, le MAS de Fès a été honoré jeudi soir à Casablanca par le président de la Fédération royale marocaine de football. Fouzi Lekjaa a salué le modèle de gestion des champions du Maroc, désormais engagés dans un important chantier de consolidation.

Les champions du Maroc et leur trophée, acquis de haute lutte après plus de quatre décennies de disette, étaient de passage à Casablanca, où une soirée solennelle organisée en leur honneur, en présence de Fouzi Lekjaâ.

Le président de la FRMF, à peine rentré des États-Unis où il a accompagné la sélection nationale durant sa campagne en Coupe du monde, avait tenu à adresser personnellement ses félicitations aux nouveaux champions du Maroc. Tel un symbole, c’est à son propre club, la Renaissance de Berkane, que le MAS vient de succéder au palmarès de Botola.

Passation

Beau joueur, le président de la FRMF n’a pas tari d’éloge envers le club fassi, qu’il a érigé en «modèle pour tous les clubs marocains».

En effet, le sacre de Fès cette année est d’autant plus retentissant que le club de la capitale spirituelle était au bord de la faillite à l’arrivée de la nouvelle direction, amenée par Mohamed Bouzoubaâ. Une direction qui a dû ramer ferme pour éviter que les soucis financiers du club n’impactent pas sa bonne marche, a rappelé Bouzoubaâ lors de son allocution.

C’est donc tout sourire que le président du MAS a présenté le trophée au patron du football marocain qui, sur la lancée de ses éloges, a émis le souhait que le MAS connaisse la même réussite en Ligue des champions, compétition que le club fassi retrouve pour la première fois depuis 2012.

« Le Maghreb de Fès est devenu un modèle à suivre. Je suis ravi de constater son évolution remarquable et son retour au premier plan. Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à redonner à ce club historique la place qu’il mérite, à commencer par son président », a déclaré Fouzi Lekjaa. Et d’ajouter : « Nous suivrons avec attention le parcours du Maghreb de Fès et espérons le voir engranger encore davantage de succès dès la saison prochaine, avec, pourquoi pas, un sacre en Ligue des champions et une participation à la Coupe du monde des clubs. Je félicite une nouvelle fois le club ainsi que l’ensemble de ses composantes. »

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football a conclu son discours ainsi : « Le football marocain est en constante progression. Nous devons poursuivre nos efforts afin de maintenir cette dynamique, continuer à viser l’excellence et remporter de nouveaux succès. Notre ambition est de voir la sélection marocaine atteindre la finale de la Coupe du monde 2030 et décrocher le titre. Le Maroc aspire également à accueillir la Coupe du monde des clubs. »