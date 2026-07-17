Inzegane : sept migrants subsahariens arrêtés pour vols avec violence et trafic de drogue

Les éléments de la Gendarmerie royale du centre territorial de Lqliâa, relevant de la compagnie d’Inzegane, ont mené, mercredi dernier, une opération sécuritaire minutieusement préparée, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), qui a permis de démanteler un réseau criminel composé de sept migrants originaires d’Afrique subsaharienne.

Selon des informations obtenues par Site Info, les membres de cette bande sont soupçonnés d’être impliqués dans des vols avec violence ainsi que dans le trafic de stupéfiants. Ils opéraient dans plusieurs douars de la commune de Lqliâa et dans les environs de la ville d’Aït Melloul.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les faits qui leur sont reprochés et d’identifier d’éventuelles ramifications de leurs activités criminelles.