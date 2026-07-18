Les prix des fruits de saison grimpent au Maroc

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Les prix des fruits de saison connaissent une forte hausse dans les marchés du Maroc, suscitant le mécontentement de nombreux consommateurs.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le prix des figues, à titre d’exemple, oscille actuellement entre 20 et 25 dirhams le kilogramme. Selon la même source, les prix des fruits saisonniers ont sensiblement augmenté par rapport à l’année dernière, sans qu’une explication précise ne soit avancée pour justifier cette flambée.

Le professionnel souligne par ailleurs que cette hausse intervient alors que les fruits de saison sont disponibles en abondance sur les marchés. Une situation qui suscite l’incompréhension des consommateurs, confrontés à des prix jugés particulièrement élevés en cette période de l’année.

H.M