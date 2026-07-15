Le mois de Safar 1448 de l’hégire débute jeudi au Maroc

Le mois de Safar 1448 de l’hégire débutera jeudi 16 juillet 2026, a annoncé, mercredi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère confirme l’observation du croissant lunaire au coucher du soleil de la journée du mercredi 29 Moharram 1448 (correspondant au 15 juillet 2026).

Ci-après le texte du communiqué :

« Le ministère des Habous et des Affaires islamiques porte à la connaissance des citoyens et citoyennes qu’il a procédé à l’observation du croissant lunaire du mois de Safar de l’année 1448 de l’Hégire, au soir du mercredi 29 Moharram 1448 H, correspondant au 15 juillet 2026, et que l’apparition du croissant lunaire a été confirmée.

De ce fait, le 1er Safar correspondra au jeudi 16 juillet 2026.

Puisse Dieu, en ce mois béni, combler de ses faveurs Amir Al Mouminine, Protecteur de la Nation et de la religion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la joie et la prospérité, pour Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale dans le bonheur et les bienfaits et pour le peuple marocain et l’ensemble de la Oumma islamique dans le progrès et la prospérité ».