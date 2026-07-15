Canicule : risque d’incendie « très élevé à extrême » dans certaines villes en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le risque d’incendie demeure « très élevé à extrême » dans de vastes régions d’Espagne, a averti mardi l’Agence météorologique espagnole (Aemet), appelant la population à faire preuve d' »une extrême prudence ».

Selon l’Aemet, les températures poursuivent leur hausse sur une grande partie de l’intérieur de la péninsule Ibérique, avec des maximales comprises entre 38 °C et 40 °C attendues dans plusieurs régions de l’est du pays.

Le niveau de risque d’incendie est classé extrême (rouge) sur l’ensemble de la frange nord-est de la péninsule, depuis l’intérieur de la province de Guipuscoa jusqu’à l’extrême est de la Catalogne, à l’exception des zones littorales.

La quasi-totalité de l’intérieur de l’Espagne est placée en situation de risque très élevé ou extrême. Cette alerte concerne également de vastes secteurs de l’extrême sud du pays, ainsi que des zones de l’intérieur de la région de Murcie et de la province d’Almería.

En Andalousie, le danger d’incendie atteint également un niveau critique dans les zones intérieures des provinces de Grenade et de Malaga.

Pour mercredi, l’Aemet a émis une alerte rouge pour les provinces de Saragosse et de Valence, où les températures pourraient atteindre 42 °C. Dans ces conditions, le risque d’incendie devrait rester extrême, notamment dans le tiers oriental de l’Espagne, l’extrême sud de la péninsule et l’intérieur de l’île de Majorque.