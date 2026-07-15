Maroc : 57,2 % des ménages anticipent une hausse du chômage

La Haut-Commissariat au Plan (HCP) a révélé, ce mercredi, dans sa note d’information sur les résultats de l’enquête de conjoncture relative au deuxième trimestre 2026, que 57,2 % des ménages marocains s’attendent à une hausse du chômage au cours des douze prochains mois, contre 18,4 % qui anticipent une baisse et 24,4 % qui prévoient une stabilité.

Selon le HCP, le solde de cet indicateur s’est établi à -38,8 points, en détérioration par rapport au trimestre précédent (-34,7 points), mais en nette amélioration comparativement à la même période de l’année dernière (-57,5 points).

Par ailleurs, une large majorité des ménages continue de juger que la conjoncture économique n’est pas propice à l’achat de biens durables. Au deuxième trimestre 2026, 65,3 % des ménages estiment que les conditions ne sont pas favorables à ce type d’acquisition, contre 14,7 % qui considèrent le contraire.

Le solde de cet indicateur demeure ainsi négatif, à -50,6 points, affichant toutefois une légère amélioration par rapport au trimestre précédent (-51,0 points) ainsi qu’à la même période de 2025 (-62,8 points).

Concernant la situation financière des ménages, 58,7 % déclarent que leurs revenus couvrent leurs dépenses. En revanche, 38,7 % affirment avoir puisé dans leur épargne ou eu recours à l’endettement, tandis que seulement 2,6 % parviennent à épargner une partie de leurs revenus.

Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages s’est établi à -36,1 points, contre -35,0 points au trimestre précédent et -38,8 points un an auparavant.

S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des douze derniers mois, 43,8 % des ménages estiment qu’elle s’est détériorée, contre seulement 4,9 % qui jugent qu’elle s’est améliorée. Le solde de cet indicateur ressort ainsi à -38,9 points, en recul par rapport au trimestre précédent (-36,7 points), mais en amélioration par rapport au deuxième trimestre 2025 (-45,9 points).

En ce qui concerne les perspectives pour les douze prochains mois, 17,8 % des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière, 64,5 % prévoient une stabilité et 17,7 % anticipent une dégradation.

Le solde de cet indicateur s’est ainsi établi à 0,1 point, en baisse par rapport au trimestre précédent (5,8 points), mais en nette amélioration par rapport à la même période de l’année précédente, où il s’établissait à -8,5 points.