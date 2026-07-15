Les avocats de Rabat maintiennent la grève

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Le barreau de Rabat a décidé de poursuivre son mouvement de protestation contre le projet de loi sur la profession d’avocat, en maintenant la suspension totale des prestations professionnelles et le gel de l’aide juridictionnelle, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Réuni le lundi 13 juillet, le Conseil de l’Ordre des avocats de Rabat a examiné les derniers développements concernant le projet de loi relatif à la profession, actuellement soumis à la Cour constitutionnelle.

Dans un communiqué consulté par Le Site info, le Conseil a salué la mobilisation des avocats du barreau de Rabat, estimant que leur engagement témoigne de leur détermination à défendre les acquis de la profession. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre le programme de protestation initié par l’Association des barreaux du Maroc.

Dans ce cadre, une manifestation est prévue ce jeudi, de 11h à 12h, devant la Cour d’appel de Rabat. L’ensemble des avocats, titulaires comme stagiaires, est appelé à y participer. Le barreau organisera également, le vendredi à partir de 10h, une conférence intitulée « La profession d’avocat à la lumière de la Constitution du Royaume et des normes internationales », qui se tiendra à la Maison de l’avocat, située au quartier Hassan.

Le Conseil de l’Ordre a enfin indiqué que de nouvelles actions de protestation seront annoncées ultérieurement, en fonction de l’évolution du dossier.

H.M.