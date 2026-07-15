Le Maroc et la France tiennent leur 15e Réunion de Haut Niveau à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République française tiennent, jeudi à Rabat, les travaux de la 15è session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

La tenue de cette session intervient « en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État, le Roi Mohammed VI, et le Président français, Emmanuel Macron », indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

S.L.