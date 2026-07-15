Aéroports du Maroc : près de 19 millions de passagers en six mois
Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 18.831.461 passagers au cours des six premiers mois de 2026, en hausse de 8,83% par rapport à la même période de 2025, selon l’Office national des aéroports (ONDA).
Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,86% à 16.835.752 passagers) et celui national (+8,6% à 1.995.709 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de juin 2026.
L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 5.756.388 passagers (+10,13%), suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (5.636.776), Agadir-Al Massira (1.878.974), Tanger Ibn Batouta (1.402.756) et Rabat-Salé (1.217.574), fait savoir la même source.
Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec plus de 14 millions de voyageurs (+9% sur un an). L’Amérique du Sud a grimpé de 34,31% à 53.807 passagers.
Les marchés de l’Afrique et de l’Amérique du Nord ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 15,23% à 971.193 passagers et 15,46% à 461.695 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a augmenté, quant à lui, de 11% à 244.069 personnes.
En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 5,66% à 1.044.129 passagers.
Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 138.353 mouvements d’avions à fin juin 2026, en hausse de 9,65% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 45.824 mouvements, devant Marrakech-Menara (36.795) et Agadir-Al Massira (12.962).
Le fret aérien a, pour sa part, atteint 57.828,11 tonnes durant les six premiers mois de l’année, soit une progression de 12,3% par rapport à la même période de 2025.
Au seul mois de juin 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.116.576 passagers (+5,83%).
S.L.