Elections législatives : le ministre de l’Intérieur tient deux réunions avec les chefs et les cadres des partis politiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur a tenu, mardi, deux réunions dans le cadre des préparatifs pour l’élection des membres de la Chambre des Représentants, prévue le 23 septembre 2026, en présence des chefs et cadres des partis politiques.

Ces deux réunions ont été l’occasion de passer en revue les mesures organisationnelles et opérationnelles initiées dans la perspective du prochain scrutin législatif, et d’informer les chefs et responsables des partis politiques du bilan de l’opération de révision des listes électorales générales, menée sous la supervision des commissions administratives, présidées par des magistrats, durant la période allant du 15 mai au 10 juillet 2026.

D’autre part, il a été procédé à la présentation de la nouvelle procédure relative au dépôt des candidatures via la plateforme électronique dédiée à cet effet, et au dépôt de l’original des dossiers de candidature directement auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature.

Les dispositions législatives et réglementaires liées à la contribution de l’État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales pour l’élection des membres de la Chambre des Représentants ont également été passées en revue.

À cette même occasion, les dirigeants et cadres des partis politiques ont été informés de la Haute Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, relative à l’activation de la Commission centrale de suivi des élections. Composée du ministre de l’Intérieur et du président du Ministère public, cette commission sera chargée principalement de veiller à garantir la sécurité et l’intégrité de l’opération électorale dans ses différentes étapes.

Cette Commission aura un prolongement territorial à travers l’activation des Commissions régionales, composées du Wali et du Procureur Général du Roi, ainsi que des Commissions provinciales, composées du Gouverneur de la préfecture ou de la province et du Procureur du Roi, pour veiller à la sécurité des opérations électorales au niveau territorial.

Lors de ces deux réunions, les dirigeants et responsables des partis politiques ont échangé leurs points de vue au sujet des mesures et procédures organisationnelles et opérationnelles à concevoir afin de garantir le déroulement du prochain scrutin législatif dans les meilleures conditions.

A cette occasion, les chefs et cadres des partis politiques ont tenu à exprimer leur sincère et profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour avoir donné Ses Hautes Instructions en vue de l’activation de la commission centrale de suivi des élections et de ses sections régionales et provinciales.

Les deux réunions se sont déroulées dans un climat positif, marqué par un débat franc et responsable, au cours duquel les dirigeants et responsables des partis politiques ont exprimé la disposition de leur formation à se mobiliser et à contribuer, aux côtés des autorités publiques et des autres acteurs concernés, à réunir les conditions adéquates pour réussir le prochain scrutin législatif et immuniser le choix démocratique irréversible adopté par notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.