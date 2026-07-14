Météo Maroc : les prévisions du mercredi 15 juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 juillet 2026.

– Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, Rhamna, l’intérieur du Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes, par endroits, sur les côtes atlantiques centres avec formations brumeuses ou bruines locales.

– Nuages cumuliformes en fin d’après-midi sur le Moyen Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Rif, le Saiss et le Haut Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes centres, le Sud-est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et de 17/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.