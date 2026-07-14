Ragheb Alama se produira à Agadir lors du Festival Timitar

Le chanteur libanais Ragheb Alama donne rendez-vous à son public à Agadir à l’occasion de sa participation à l’édition 2026 du Festival Timitar, placée sous le thème « Signes et Culture ».

L’artiste a annoncé sa participation en partageant l’affiche officielle de son concert, prévu le 25 juillet, lors de la soirée de clôture du festival, dont les festivités se dérouleront du 23 au 25 juillet.

Le festival s’ouvrira avec une prestation de la troupe Ahwach Banat Tifrkin, avant d’enchaîner avec des spectacles mêlant modernité et tradition, portés par L’Artiste, Benny Adam, DJ Key et la star de la chanson populaire marocaine Najat Aâtabou, sur la scène de la Place Al Amal.

Le même soir, le Théâtre de Plein Air accueillera deux grandes voix féminines : la chanteuse mauritanienne Malouma Mint El Meidah et l’artiste marocaine Fatima Tihihit.

Le vendredi 24 juillet, la Place Al Amal vibrera au rythme d’Ahwach Kalaât M’Gouna, d’El Arbi Imghrane, de Zouhair Bahaoui, de MR ID et de Zina Daoudia.

Parallèlement, le Théâtre de Plein Air proposera une soirée aux couleurs africaines avec les prestations d’Aïcha Koné (Côte d’Ivoire), du groupe Africa United accompagné de Foulan, ainsi que de l’artiste kényan Makadem.

La soirée de clôture, le samedi 25 juillet, promet une programmation particulièrement riche. Sur la Place Al Amal, le public retrouvera Ahwach du Grand Sud, le maître Hamid El Kasri, DJ HBrown et la vedette libanaise Ragheb Alama. De son côté, le Théâtre de Plein Air accueillera Fatima Tachtoukt, la chanteuse libanaise Abeer Nehme et Fatima Tabaamrant.

Enfin, le groupe amazigh Oudaden assurera le bouquet final du festival sur la Place Al Amal, réaffirmant ainsi la place centrale qu’occupe le patrimoine musical amazigh dans l’identité du Festival Timitar.