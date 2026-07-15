Enquête: les Marocains préoccupés par le coût de la vie et le chômage

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 60,1 points au deuxième trimestre de 2026, contre 54,6 points le même trimestre de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP, montrent qu’au deuxième trimestre de 2026, l’Indice de Confiance des Ménages (ICM) enregistre une baisse par rapport au trimestre précédent et une amélioration par rapport au même trimestre de l’année 2025 », indique le HCP dans une note d’information.

Ainsi, 78,3% des ménages déclarent, au T2-2026, une dégradation du niveau de vie au cours des douze derniers mois, 16,5% un maintien au même niveau et 5,2% une amélioration. Le solde d’opinion, encore négatif, s’est détérioré pour atteindre -73,1 points.

S’agissant de l’évolution du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 51% des ménages s’attendent à une dégradation, 39,7% à un maintien au même niveau et 9,3% à une amélioration. Le solde d’opinion s’est également détérioré à -41,7 points.

Le HCP fait également savoir qu’au 2ème trimestre de 2026, 57,2% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, contre 18,4% qui prévoient une diminution et 24,4% une stagnation. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’est établi à -38,8 points.

En outre, le Haut-Commissariat révèle que 65,3% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables, contre 14,7% qui jugent le contraire. Le solde d’opinion reste négatif à -50,6 points.

Pour ce qui est de la situation financière actuelle, 58,7% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 38,7% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,6% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde d’opinion se situe à -36,1 points.

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 43,8% contre 4,9% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Le solde d’opinion de cet indicateur est demeuré négatif à -38,9 points.

Concernant l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 17,8% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière, 64,5% à un maintien au même niveau et 17,7% à une dégradation. Le solde d’opinion relatif à cet indicateur est de 0,1 point.

L’ICM est calculé sur la base de sept indicateurs, quatre relatifs à la situation générale et trois à la situation propre du ménage. Il s’agit de « l’évolution passée du niveau de vie », de « la perspective d’évolution du niveau de vie », de « la perspective d’évolution du nombre de chômeurs », de « l’opportunité d’achat de biens durables », de « la situation financière actuelle des ménages », de « l’évolution passée de la situation financière des ménages » et de « l’évolution future de la situation financière des ménages »

S.L