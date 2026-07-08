Nouvelle loi sur la profession : les avocats ne décolèrent pas

L’Association des barreaux du Maroc a réitéré son rejet catégorique de la loi adoptée relative à l’organisation de la profession d’avocat, annonçant sa détermination à poursuivre son mouvement de protestation.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’Association estime que le sit-in des bâtonniers et des membres des conseils constitue à la fois un acte de dénonciation et un moyen de documenter ce qu’elle qualifie d’« assassinat législatif » des acquis en matière de droits ainsi que de ceux de la profession d’avocat au Maroc.

Face à cette situation, les avocats annoncent la poursuite de l’escalade sous toutes les formes disponibles. Le mouvement devrait ainsi passer du sit-in national à l’organisation d’actions de protestation locales dans différentes régions du Royaume.

L’Association a également décidé de maintenir l’arrêt total des prestations professionnelles et de suspendre le fonctionnement du système d’assistance judiciaire, aussi bien au niveau des désignations que des paiements.

Enfin, elle annonce l’activation de démarches de plaidoyer à l’international avant le 15 juillet 2026.

H.M.