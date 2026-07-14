Fortes chaleurs : les conseils du ministère de la Santé pour protéger les enfants

Par LeSiteinfo avec MAP

Face à la hausse des températures, les enfants demeurent parmi les catégories les plus vulnérables aux vagues de chaleur, ce qui nécessite une vigilance particulière afin de les protéger contre la déshydratation et les coups de chaleur.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, à travers sa plateforme « Sahati », a adressé une série de recommandations aux familles marocaines, les appelant à accorder une attention particulière aux besoins des enfants et des nourrissons durant les épisodes de fortes chaleurs. Ces conseils interviennent alors qu’une vague de chaleur touche le Maroc à partir de ce mardi et jusqu’à vendredi prochain.

Le ministère rappelle que les enfants ne réclament pas toujours de l’eau, même lorsque leur organisme en a besoin. Il insiste donc sur l’importance de leur proposer régulièrement de l’eau tout au long de la journée, sans attendre qu’ils manifestent une sensation de soif.

Dans une démarche préventive visant à protéger les plus jeunes des effets de la chaleur, les autorités sanitaires recommandent également d’éviter les sorties et les déplacements avec les enfants pendant les heures les plus chaudes de la journée, soit entre 10 h et 16 h. Elles préconisent par ailleurs de privilégier des vêtements légers et amples, y compris à l’intérieur des habitations, afin de favoriser une meilleure régulation de la température corporelle.

Concernant les nourrissons, particulièrement sensibles aux fortes températures, le ministère recommande de leur donner régulièrement des bains à l’eau tiède. Cette mesure simple contribue efficacement à maintenir une température corporelle stable et à atténuer les effets de la chaleur sur leur organisme.