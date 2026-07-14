Sébastien Lecornu attendu au Maroc: le programme de la visite

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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu, accompagné par plusieurs membres de son gouvernement, est attendu ce mercredi à Rabat afin de rencontrer Aziz Akhannouch, le Chef de gouvernement. Il s’agit de son premier déplacement à l’étranger depuis sa prise de fonction.

Lecornu sera accueilli avec sa délégation ce mercredi soir à l’aéroport par Aziz Akhannouch et plusieurs membres du gouvernement, a indiqué Matignon jeudi.

Sébastien Lecornu se rendra au Maroc avec une douzaine de ministres, selon des sources concordantes, dont ceux des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et de l’Intérieur Laurent Nuñez. Il aura un entretien bilatéral le lendemain matin avec Akhannouch, avec lequel il tiendra ensuite un point presse en fin de matinée.

Egalement au programme jeudi, une rencontre de haut-niveau entre les délégations française et marocaine au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’un dépôt de gerbe au mausolée Mohammed-V.

La visite doit se conclure par un déjeuner officiel, avant un départ prévu dans l’après-midi.

AFP