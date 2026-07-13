Météo Maroc : temps chaud ce mardi 14 juillet 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 juillet 2026.

– Temps chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques avec formations brumeuses ou bruine locales.

– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 26/30°C sur le Sud-est et l’extrême sud du pays, de 22/26°C sur l’Oriental, de 13/18°C sur l’Atlas et le Rif et de 17/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.