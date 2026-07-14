Valeurs marchandes : France-Espagne, la demi-finale la plus chère de l’histoire

Par LeSiteinfo avec MAP

Au-delà de l’enjeu sportif, la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, prévue mardi à Dallas, sera aussi un affrontement entre deux des effectifs les plus valorisés de la planète. Ensemble, les deux sélections représentent une valeur marchande estimée à 2,74 milliards d’euros, un record à ce stade d’un Mondial.

La France domine ce classement avec un effectif évalué à 1,52 milliard d’euros, contre 1,22 milliard pour la Roja.

Cet écart de 300 millions illustre la profondeur exceptionnelle du vivier tricolore, qui compte quinze joueurs valorisés à au moins 50 millions d’euros, contre sept côté espagnol.

Cette affiche réunit également quatre des cinq joueurs les plus cotés du tournoi.

Lamine Yamal trône en tête avec une valeur estimée à 200 millions d’euros, à égalité avec le Norvégien Erling Haaland. Derrière lui figurent Kylian Mbappé (180 millions), ainsi que Michael Olise et Pedri, tous deux valorisés à 150 millions. À eux seuls, ces quatre joueurs incarnent l’immense qualité technique qui promet d’illuminer cette demi-finale.

L’analyse des effectifs révèle des profils bien différents. La France possède une supériorité marquée en défense et surtout en attaque, où son secteur offensif est estimé à près de 750 millions d’euros, porté notamment par Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola et Désiré Doué.

L’Espagne, en revanche, se distingue par un milieu de terrain particulièrement riche, articulé autour de Pedri, Rodri et Dani Olmo, tandis que ses gardiens affichent une valeur cumulée supérieure à celle de leurs homologues français.

Mais, comme souvent dans les grandes compétitions, les chiffres s’effacent au coup d’envoi. La valeur marchande mesure le potentiel économique des joueurs, pas leur capacité à résister à la pression d’une demi-finale mondiale.

À Dallas, les milliards laisseront place aux émotions, au talent et à la quête d’une place en finale, où seule la performance sur le terrain fera la différence.

S.L.