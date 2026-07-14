Bourse de Casablanca: la séance de ce mardi en baisse à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse mardi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,18% à 17.814,15 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a, quant à lui, pris 0,03% à 1.319,66 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,04% à 1.263,68 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a baissé de 0,95% à 1.772,58 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index augmentait de 0,03% à 17.090,14 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid diminuait de 0,18% à 15.331,9 pts.

S.L.