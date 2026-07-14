Coups de feu à Kénitra: les explications des autorités

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments d’une patrouille relevant du centre territorial de la Gendarmerie Royale de Ben Mansour (Province de Kénitra) ont été contraints de faire usage, lundi soir, de leurs armes de service à titre de sommation, lors d’une intervention visant à neutraliser le danger émanant d’un groupe d’individus qui se trouvait dans un état de forte impulsivité, ont indiqué les autorités locales.

Ces individus ont exposé les gendarmes à une attaque grave et dangereuse en les encerclant, en les caillassant et en tentant de porter atteinte à leur intégrité physique, tout en endommageant leur véhicule de service, a précisé la même source, notant que près de 200 habitants du douar Riyah Lqabliya, relevant de la commune de Sidi Mohamed Ben Mansour, ont entravé des travaux en cours dans deux exploitations agricoles de la région et incendié un engin de terrassement, ce qui a nécessité l’intervention de la Gendarmerie Royale afin de rétablir l’ordre et de disperser ce rassemblement.

Au cours de cette intervention, plusieurs manifestants ont opposé une vive résistance en se livrant à des jets de pierres et en allumant des incendies, contraignant les éléments de la Gendarmerie Royale à faire usage de leurs armes de service en tirant des coups de sommation, ce qui a permis de neutraliser le danger et d’assurer la sécurité des forces de l’ordre, a-t-on poursuivi.

Cette intervention a entraîné, de manière accidentelle, la blessure de deux manifestants atteints par des éclats de balles, qui ont été évacués vers l’hôpital provincial Azzamouri de Kénitra pour recevoir les soins nécessaires, leur état de santé étant jugé stable, ont relevé les autorités.

Les incidents ont également causé des dégâts à un camion de lutte contre les incendies de la Protection civile, ainsi que des blessures à deux éléments de la Gendarmerie Royale, dont l’un a été grièvement atteint, a-t-on fait savoir, notant que les deux gendarmes ont été transférés au même établissement hospitalier pour recevoir les soins requis.

Les forces de l’ordre sont parvenues à disperser ce mouvement de protestation, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances de ces faits, d’identifier l’ensemble des personnes impliquées et d’établir les responsabilités légales de chacun.

S.L