Le message fort du Roi Mohammed VI à Emmanuel Macron

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses vœux les plus chaleureux de prospérité pour le peuple français qu' »une longue tradition d’amitié unit au peuple marocain ».

« Sous notre impulsion commune, le Maroc et la France ont inauguré une étape historique dans la consolidation de leurs relations privilégiées. Elle a pour ambition d’ériger en référence le Partenariat d’exception renforcé, vecteur de prospérité et levier d’avenir », souligne le Roi, relevant que « c’est dans cet esprit que l’action concertée de nos deux pays s’achemine vers l’établissement d’un nouveau cadre de coopération qui se veut encore plus innovant, stratégique et structurant, se déployant à des niveaux multidimensionnels ».

« Je M’en félicite et Je tiens à vous assurer de la détermination du Maroc à continuer, dans le même esprit d’amitié, de confiance et d’exigence, à mettre en œuvre, avec la France, les perspectives ambitieuses que votre Excellence et Moi-même avons définies pour nos deux pays », indique le Souverain.

« Je vous renouvelle Mes félicitations et Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de Mes vœux les meilleurs et l’assurance de Ma haute considération », conclut le message Royal.

S.L.